Enfeksiyon hastalıklarıEnfeksiyon hastalıkları profesörü uyardı: Takviye vitamin bu hastalıkta ölüme sebep olabiliyor profesörü uyardı: Takviye vitamin bu hastalıkta ölüme sebep olabiliyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Mehmet Ceyhan ‘corona’ya karşı takviye vitamin alınmasıyla ilgili uyarıda bulundu.

Özellikle corona virüsü salgınından sonra bağışıklığı güçlendirmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntem de doktor tavsiyesi olmaksızın, reçetesiz olarak eczanelerden alınabilen takviye vitaminler.

Ancak Prof. Dr. Ceyhan katıldığı Radyo Trafik programında bu ürünlerin gereksiz yere kullanımının faydadan çok zararı bulunduğunu, bu nedenle ölen Covid-19 hastaları olduğunu belirtti.

Ceyhan şunları söyledi: “Dengeli beslenen insan, bol meyve sebze yiyor ise ayrıca dışarıdan takviye diye vitaminler alması zararlı bir şeydir. Bağışıklık sistemini daha çok güçlendirmek için ekstra vitaminler almak bu hastalıkta ciddi zarar verebiliyor. Çünkü hastaların birçoğu aşırı bağışıklık cevabı nedeniyle kaybediliyor. Bağışıklık sistemi normalden fazla cevap verdiği zaman kendi akciğer hücrelerini falan da ortadan kaldırıyor”.