  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Enfeksiyon hastalıklarıEnfeksiyon hastalıkları profesörü uyardı: Takviye vitamin bu hastalıkta ölüme sebep olabiliyor profesörü uyardı: Takviye vitamin bu hastalıkta ölüme sebep olabiliyor

» »
Enfeksiyon hastalıkları profesörü uyardı: Takviye vitamin bu hastalıkta ölüme sebep olabiliyor
Enfeksiyon hastalıklarıEnfeksiyon hastalıkları profesörü uyardı: Takviye vitamin bu hastalıkta ölüme sebep olabiliyor profesörü uyardı: Takviye vitamin bu hastalıkta ölüme sebep olabiliyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Mehmet Ceyhan ‘corona’ya karşı takviye vitamin alınmasıyla ilgili uyarıda bulundu.

Özellikle corona virüsü salgınından sonra bağışıklığı güçlendirmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntem de doktor tavsiyesi olmaksızın, reçetesiz olarak eczanelerden alınabilen takviye vitaminler.

Ancak Prof. Dr. Ceyhan katıldığı Radyo Trafik programında bu ürünlerin gereksiz yere kullanımının faydadan çok zararı bulunduğunu, bu nedenle ölen Covid-19 hastaları olduğunu belirtti.

Ceyhan şunları söyledi: “Dengeli beslenen insan, bol meyve sebze yiyor ise ayrıca dışarıdan takviye diye vitaminler alması zararlı bir şeydir. Bağışıklık sistemini daha çok güçlendirmek için ekstra vitaminler almak bu hastalıkta ciddi zarar verebiliyor. Çünkü hastaların birçoğu aşırı bağışıklık cevabı nedeniyle kaybediliyor. Bağışıklık sistemi normalden fazla cevap verdiği zaman kendi akciğer hücrelerini falan da ortadan kaldırıyor”.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hangi öksürük Akciğer kanseri belirtisidir?12 Nisan 2020 Pazar 16:32
  • İngiltere koronavirüse karşı sürü bağışıklığı stratejisinden neden vazgeçti?12 Nisan 2020 Pazar 16:27
  • Siyasette Klorokin tartışması12 Nisan 2020 Pazar 10:37
  • Sağlık personeline tüküren bir kişiye altı, iki hemşirenin yüzüne öksüren bir diğerine 12 ay hapis cezası11 Nisan 2020 Cumartesi 19:10
  • "Koronavirüse karşı ilaç bu yıl ruhsat alabilir"11 Nisan 2020 Cumartesi 17:57
  • Times'a konuşan İngiliz bilim insanı: Aşı Eylül'de hazır olabilir11 Nisan 2020 Cumartesi 14:31
  • Salgının seyri 17 Nisan'da bazı sektörlerin açılıp açılmayacağını belirleyecek11 Nisan 2020 Cumartesi 14:21
  • Rusya'da 1667 kişiye daha Kovid-19 tanısı kondu, ölü sayısı 100'ü geçti11 Nisan 2020 Cumartesi 13:08
  • İran'da Bazı İşletmeler Ve Devlet Kurumları Faaliyetlerine Tekrar Başladı11 Nisan 2020 Cumartesi 13:05
  • İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 353'e yükseldi11 Nisan 2020 Cumartesi 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti