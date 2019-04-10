  • BIST 97.876
  • Altın 238,246
  • Dolar 5,6765
  • Euro 6,4022
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Enfeksiyon kapan gözünden canlı arılar çıkarıldı (Video)

» »
Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden küçük bal arıları çıkarıldı.
Enfeksiyon kapan gözünden canlı arılar çıkarıldı (Video)

StraitTimes'ın haberine göre, Tayvan'da Fooyin Üniversite Hastanesi'ne şiddetli ağrı ve yaşarma şikayetiyle başvuran 20 yaşındaki kadının mikroskopla incelenen göz çukurunda, dört küçük bal arısının bacaklarını oynattığı görüldü.

Doktor Hung Çi-ting, kadının göz çukurunda gözyaşıyla beslenen arıları cerrahi müdahaleyle dışarı çıkardığını ifade etti.

Arıların kadının gözüne, bir akrabasının mezarındaki otları temizlerken girdiği, kadının toz kaçtığını sandığı gözünü suyla temizlediği, ancak ağrının dayanılmaz hale gelmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika 20 yılın ardından istifa etti!02 Nisan 2019 Salı 23:03
  • Ukrayna'da 1 Nisan şakası: Komedyen Zelenskiy devlet başkanlığı seçiminde ilk turun galibi oldu01 Nisan 2019 Pazartesi 10:58
  • Helikopter faciası: 13 ölü28 Mart 2019 Perşembe 11:28
  • Hindistan Başbakanı Modi: Artık yerleşik bir uzay gücüyüz27 Mart 2019 Çarşamba 22:51
  • Çin'de tutuklanan eski Interpol Başkanı Meng, Komünist Parti'den atıldı27 Mart 2019 Çarşamba 12:40
  • Bozulan aracını otoyolun kenarına çeken sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu (Video)25 Mart 2019 Pazartesi 15:33
  • Çin’de yolcu otobüsü yandı: 26 kişi yaşamını yitirdi23 Mart 2019 Cumartesi 14:02
  • Ülkenin başkentinin adını resmen değiştirdiler23 Mart 2019 Cumartesi 14:01
  • Erdoğan, Rusya'ya gidecek23 Mart 2019 Cumartesi 14:00
  • Çin’deki kimya tesisinde patlamada ölü sayısı artıyor22 Mart 2019 Cuma 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti