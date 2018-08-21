Enfield Belediye Meclisi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Nesil Çalışkan Akıncı'yı ziyaret etti

ENFIELD BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANI ÇALIŞKAN, AKINCI’YI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Mayıs 2018’de görevine başlayan 29 yaşındaki Çalışkan’a görevinde başarı diledi.
Nesil Çalışkan, belediye meclis başkanlığı görevine, farklı etnik kökenden seçilen ilk kadın olmanın yanı sıra, Londra'daki 32 yerel bölge içindeki “en genç başkan” sıfatının da sahibi.
Çalışkan, Enfield Belediye Meclisi Başkanlığı görevine seçilmeden önce, Avam Kamarası’nda araştırma görevlisi, London Council’da strateji ve politikalar memuru olarak görev yapmıştı.
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