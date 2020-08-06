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Enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1.98 arttı

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Enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1.98 arttı. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %200 Yara Bandı, %58.95 Limon ve %47.85 Beyaz Lahana
Enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1.98 arttı

İstatistik Kurumu, enflasyona gösterge kabul edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1.98 değişim gerçekleştiğini açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi”nde, bir önceki aya göre yüzde 1.98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.44 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.33 değişim oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %6.07 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda gerçekleşti. Ulaştırma ana grubunda %5.59, Lokanta ve Oteller ana grubunda %3.71, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev ana grubunda %1.47, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.20, Sağlık ana grubunda %1.07, Haberleşme ana grubunda %0.68, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.67, Eğitim ana grubunda %0.39, Eğlence ve Kültür’de %0.11 artış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %1.20, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0.71 düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 338 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 109 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %200 Yara Bandı, %58.95 Limon ve %47.85 Beyaz Lahana oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %65.30 Patlıcan, %64.93 Taze Börülce ve %60.51 Bamya’da oldu.

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