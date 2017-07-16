"Enflasyon oranı son 9 yılın en yükseğinde!"

TDP Genel Başkanı Özyiğit 2017 yılı ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının son 9 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına ulaştığını belirterek, hükümetin hayat pahalılığına karşı önlem alması gerektiğini vurguladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 2017 yılı ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının son 9 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına ulaştığını belirterek, "Ekonomik göstergeler toplumun günden güne fakirleştiğini ortaya koymaktadır. Hükümet artan hayat pahalılığına karşı, toplumu ekonomik anlamda rahatlatıcı önlem almalıdır" dedi.

Hayat pahalılığının artmasının toplumun alım gücünün düştüğünün göstergesi olduğunu belirten Özyiğit, hükümetin Temmuz ayı maaşlarına yansıtacağı hayat pahalılığı ödeneği yeterli olmasa da sadece kamu çalışanları ile emeklileri kapsayacağına dikkat çekti, özel sektör çalışanlarının da hayat pahalılığı karşısında ekonomik anlamda ezilmelerini önlemek için kararlar alınması gerektiğini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklama ile ülkedeki ekonomik durum ve ekonomiye ilişkin açıklanan resmi rakamlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"SON 9 YILIN EN YÜKSEĞİ"

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından açıklanan Haziran ayı tüketici fiyat endeksindeki %0.68 artış ile 2017 yılı ilk altı aylık enflâsyon rakamının son dokuz yılın en yüksek enflâsyon rakamlarına ulaştığını belirten Özyiğit, 2017 yılı başından itibaren dövizde ve petrolde gözle görülür düşüş yaşanmış olmasına rağmen, DPÖ’nün 'Orta Vadeli Ekonomik Programı’nda' 2017 yılı için öngörülen yıllık Hayat Pahalılığı oranının 2017 yılının ilk altı ayında aşılmasının, programda öngörülen hedeflerin tutturulamayacağının bir işareti olduğuna dikkat çekti.

2014 yılına kadar yaşanan hayat pahalılığına rağmen, maaş artışı alamayan kamu çalışan ve emeklileri yanında özel sektör çalışanlarının da reel gelirlerinde dramatik düşüşler yaşandığını belirten Özyiğit, çalışan ve emeklilerin zaruri harcamaları dışında tüketim harcamalarını mecburen kıstığını, bunun da hem ekonominin büyümesini engellediğini, hem de birçok esnafın kepenk kapatmasına yol açtığını kaydetti.

"BİREYSEL KREDİ VE BORÇLANMALARDA ARTIŞ"

Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında artma olmasının yanı sıra, bireysel ve kredi kartı borçlarında tahsili gecikmiş alacakların artmasının ekonomik daralmanın en belirgin örneklerinden biri olduğunu kaydeden Özyiğit, bu dönemlerde karşılıksız çıkan çek oranları ile çek yasağına girenlerin sayısında da artış yaşandığını belirtti.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, sadece kamu çalışan ve emeklilerine getirilecek HP oranındaki %7.68’lik artışın piyasaları rahatlatmayacağı gibi, sadece kamu çalışan ve emeklilerinin yılın ilk altı ayındaki kayıplarını kapatmaya yarayacağını, reel gelirlerde ekonomik refahı artıracak bir artış olmayacağı için de hayat pahalılığından yararlanacak olanların da sadece günü kurtaracaklarına vurgu yaptı.

“ASGARİ ÜCRETLİ ÖZEL OLARAK DÜŞÜNÜLMELİ"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ekonomik anlamda ciddi mağduriyet yaşayan, ay sonunu getirmekte zorlanan asgari ücretle çalışanlara yönelik da düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Asgari ücretlinin yaşadığı sorunların asgari ücrete yapılacak cüzi artışla aşılmasının mümkün olmadığını ifade eden Özyiğit, "Aksi takdirde özel sektör çalışanları ile asgari ücretle çalışanlar sefalet ücretlerine mahkûm olarak yaşamaya devam edecektir. Hükümet özel sektör çalışanlarının da artan hayat pahalılığı karşısında ezilmeden artış alabilmelerini sağlayacak önlemleri alması gerekmektedir. Asgari ücret de sadece HP oranında değil, refah payı da eklenmek sureti ile tespit edilmelidir" ifadelerini kullandı.

2017 yılı başında 1 Doların 4 Türk Lirasına yakın seviyelerde olduğunu, dolar kurunun aylardır 3.5 TL seviyelerinde seyrettiğini, arz fazlalığı nedeni ile de ham petrolün varil fiyatlarında da düşüşler yaşandığını ifade eden Özyiğit, şunları kaydetti: "Tıpkı dolar kurundaki düşüş gibi, brent petrolün varil fiyatı da 50 doların altında seyretmektedir. Uzmanların görüşüne göre de kısa vadede petrol fiyatlarında artış beklenmemektedir. Bu nedenle tüketicilerin ekonomik refahlarına bir nebze olsun katkı yapılabilmesi için, Hükümet akaryakıt ve elektrik fiyatlarında indirime gitmelidir."