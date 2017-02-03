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Enflasyon rakamları Ocak 2017 sert yükseliş var!

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Enflasyon rakamları Ocak 2017 sert yükseliş var!
Ocak 2017 dönemine ait enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'ten gelen son dakika enflasyon açıklamasına göre yıllık enflasyon yüzde 8.53'ten yüzde 9.22'ye yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu-TÜİK, Ocak 2017 ödemine ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında TÜFE yüzde 2.46, ÜFE ise 3.98 oldu. Ocak ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yıllık enflasyon oranı yüzde 9.22'ye çıkarak 1 yılın zirvesine oturdu. 

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI 'KABAK'TA

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,80 ile kadın ceketinde görüldü.

BEKLENTİLERİ AŞTI

 

TÜFE ocak ayında yüzde 2,46 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ekonomistler TÜFE'de yüzde 1,78 artış bekliyordu. Yurtiçi ÜFE de ocakta yüzde 3,98, yıllık bazda yüzde 13,69 olarak gerçekleşti.

OCAKTA EN ÇOK GIDA FİYATLARI ARTTI

TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşti.

Aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 6,99 ile giyim ve ayakkabı oldu.

YILLIK BAZDA ALKOL-TÜTÜN ARTIŞ LİDERİ

Son bir yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubu ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 15,61 ile ulaştırma, yüzde 12,74 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,13 ile sağlık, yüzde 9,43 ile eğitim izledi.

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