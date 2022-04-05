Enflasyon rekor kırdı! Mart ayında %13,05 pahalılık oldu!

İstatistik Kurumu Mart enflasyonunu yüzde 13.05 olarak açıkladı.
Yıllık enflasyon yüzde 83.19’a yükseldi. Martta en yüksek artış yüzde 229.18’le elektrik faturasında görüldü.
Maydanoz ise yüzde 40.71’le fiyatı en çok düşen ürün oldu.
İstatistik Kurumu Mart enflasyonunu yüzde 13.05 olarak açıkladı.
Yıllık enflasyon yüzde 83.19’a yükseldi. Martta en yüksek artış yüzde 229.18’le elektrik faturasında görüldü.
Maydanoz ise yüzde 40.71’le fiyatı en çok düşen ürün oldu.
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