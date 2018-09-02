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“Enflasyon verisi, liradaki çöküşün etkisini gösterecek”

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Enflasyonda yükselişin Ağustos'ta da devam etmesi bekleniyor
“Enflasyon verisi, liradaki çöküşün etkisini gösterecek”

Capital Economics’in gelişmekte olan piyasalar alanındaki uzman analistlerinden Jason Tuvey, Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisinin ‘Türk Lirası’ndaki çöküşün etkisinin ilk kanıdını ortaya koyacağı’ yorumunda bulundu.

Müşterilerine gönderdiği notta, enflasyon verisinin kur için ‘sıradaki büyük dönüm noktası’ olacağını belirten Tuvey, “Bu, geçen ay lirada yalanan çöküşün ekonomiyi geniş anlamda nasıl etkilediğinin ilk somut kanıtını sunacak” dedi.

Temmuz ayında yüzde 15,85 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonda yükselişin Ağustos'ta da devam etmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı Ağustos enflasyonu verisi için Bloomberg haber ajansının yaptığı ankete katılan piyasa uzmanları, yıllık enflasyonun yüzde 18,7 seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

 

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