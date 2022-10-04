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Enflasyon yüzde 120’yi geçti

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İstatistik Kurumu’nun yayımladığı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre Eylül ayında enflasyon, Ağustos’a göre yüzde 3,08 arttı; yıllık enflasyon ise yüzde 120,32’ye yükseldi
Enflasyon yüzde 120’yi geçti

İstatistik Kurumu’nun yayımladığı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre Eylül ayında enflasyon, Ağustos’a göre yüzde 3,08 arttı; yıllık enflasyon ise yüzde 120,32’ye yükseldi.

Endeks, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 75,64 ve Eylül 2021’e göre de yüzde 120,32 arttı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 40,17 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Lokanta ve Oteller ana grubunda %4.70, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %4.11, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %3.25, Sağlık ana grubunda %2.33, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %2.17, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %2.12, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.60, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.33 artış oldu.

Açıklanan endekse göre Eğlence ve Kültür ana grubunda %2.81, Ulaştırma ana grubunda %1.62, Haberleşme ana grubunda %0.87 düşüş kaydedildi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %233,33’ük artışla Tiyatro Bileti Ücreti, %143,64’lük artışla Özel Dersane Ücreti (Üniversiteye Hazırlık) ve %129,93’lük artışla Etüd Ücreti (Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim) olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %40.00 ile Piyango Bileti (TC), %32.69 ile Limon ve %32.30 ile Rokada görüldü.

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