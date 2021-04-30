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Enflasyonda acı gerçek: Yüzde 5 altında kalamayan tek ülke Türkiye

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Enflasyonda acı gerçek: Yüzde 5 altında kalamayan tek ülke Türkiye
Enflasyonda acı gerçek: Yüzde 5 altında kalamayan tek ülke Türkiye

Türkiye enflasyon konusunda muadili ülkelere göre oldukça başarısız bir tablo çizdi. Enflasyonu yüzde 5 altında tutamayan tek gelişmekte olan ülke olan Türkiye, geçmiş yıllardaki kazanımlarını da geri verdi.

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) bünyesinde Sumru Öz tarafından yapılan çalışmada Türkiye ve Şili’nin enflasyonla mücadele süreci karşılaştırıldı.

Çalışmada, iki ülkenin de enflasyonla savaşının ilk dört yılında başarıya ulaştığını ancak Şili’nin bunu kalıcı olarak yüzde 3’lerde tutmayı başarırken, Türkiye’nin yeniden çift hanelere döndüğü vurgulandı.

Neden başarısız?

Türkiye dışındaki gelişmekte olan ülkelerin enflasyonu yüzde 5’in altında tutmayı başardığı hatırlatılırken, başarısızlığa ilişkin şu faktörler sıralandı:

  • Enflasyonla mücadelede başarı sağlayan Merkez Bankası başkanının yeniden atanmayarak 2006’dan itibaren Merkez Bankası’nın araç bağımsızlığına güvenin azalmaya başlaması

  • Belirlenen hedeflerin tutturulamaması

  • Enflasyonun ‘tek haneli olmasının’ yeterli görülmesi.

Çalışmanın değerlendirme kısmında ise şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin finansal ve ticari olarak ilişki içinde bulunduğu ülkelere kıyasla daha yüksek enflasyona sahip olması, yüksek cari açık gibi kırılganlıklara yol açıp küresel piyasalardaki en ufak çalkantıda veya siyasi bir sorunda TL’nin aşırı değer kaybetmesine, bu da bir süre sonra enflasyonu artırarak sürecin bir sarmala dönüşmesine neden oluyor.”

Enflasyon geçen yıl yüzde 15’e dayandı

Türkiye’de 2020 yılı enflasyon oranı 14.6 olarak açıklandı. Ancak bağımsız araştırmacılar ve tüketici derneklerinin enflasyon hesaplarına göre, halkın hissettiği ‘gerçek enflasyon’ yüzde 36.7 ile yüzde 50 arasında.

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