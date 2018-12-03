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Enflasyondaki düşü doları da vurdu!

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Enflasyondaki düşü doları da vurdu!

Dolar/TL uluslararası piyasalarda güne 5.17 TL seviyesinden başladı. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin kasım ayında beklentilerin üzerinde düşüş göstermesiyle birlikte kur 5.14'e kadar geriledi. Kur şu dakikalarda 5,16'nın üzerinde seyrediyor.

Euro/TL 5,85'in hemen altında hareket ederken sterlin/TL ise 6.60 seviyelerinden işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün imalat sanayi PMI, yurt dışında Almanya'da, Euro Bölgesi'nde ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

 

Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 TL'den 5.13'e kadar gerilemiş, Kasım ayını 4 ay önceki seviyelerden tamamlamıştı. Dolar/TL geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı ( Fed) Jerome  Powell'ın açıklamalarıyla kur 5.1350 seviyesine kadar inmişti. Powell'ın açıklamaları sonrasında Fed'in faiz artırımlarında hız keseceği ve 2019'da bir kez faiz artıracağı beklentisi öne çıkmış, bu durum  gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine olumlu yansımıştı.

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