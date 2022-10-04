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Enflasyonun çift haneyi gördüğü İngiltere’de hayat pahalılığı protestosu

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Enflasyonun 40 yıl sonra çift haneyi gördüğü İngiltere'de binlerce kişi, hayat pahalılığına karşı seslerini yükseltmek için sokağa çıktı.
Enflasyonun çift haneyi gördüğü İngiltere’de hayat pahalılığı protestosu

Enflasyonun 40 yıl sonra çift haneyi gördüğü İngiltere’de binlerce kişi, hayat pahalılığına karşı seslerini yükseltmek için sokağa çıktı.

Başkent Londra’da King’s Cross Tren İstasyonu önünde toplanarak hayat pahalılığını protesto eden göstericiler, “Zenginleri vergilendirin, fakirlere saldırmayın”, “Grevleri destekleyin” ve “Hepimizin maaş artışına ihtiyacı var” yazılı pankartlar taşıdı.

Ülke genelindeki birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve işçi sendikasının yanı sıra çevreci grupların da destek verdiği gösteride, protestocular, “Yeter artık”, “Adil maaş zammı istiyoruz” sloganları attı ve iktidardaki Muhafazakar Parti’nin ekonomi politikalarını eleştirdi.

‘İNSANLAR BU ŞEKİLDE YAŞAMAYA DEVAM EDEMEZ’

Gösteride, konuşan protestoculardan Tim, ülkede uzun zamandır devam eden ekonomik kriz olduğunu belirterek, “İnsanlar uzun zamandır fakir ve şimdi petrol krizi ve artan enerji maliyeti var. Bu durum zor durumdakiler için inanılmaz. İnsanlar bu şekilde yaşamaya devam edemez” ifadelerini kullandı.

Tim, mevcut ekonomik krize karşı insanların daha fazla harekete geçmesi gerektiği görüşünü paylaşarak, şunları kaydetti:

‘GERÇEKTEN YAŞAMAK İÇİN’ PARA YOK

“İşyerinde haftalık parasını hesaplayan, yakıt faturalarını ve diğer artan tüm maliyetleri ödedikten sonra gerçekten yaşamak için parası yetmeyen iş arkadaşlarım var. Meslektaşlarımdan birinin kirası geçen hafta yüzde 17 arttı. Böyle bir maaş artışı almıyoruz. Halihazırda maaş artışımız yaklaşık yüzde 8 civarındaydı. Bu, bizim için büyük bir maaş kesintisi.”

Tim, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkanların artık ayağa kalktığını ve bu şekilde devam edemeyeceklerini dile getirdiğini aktararak, “Bunu devam ettiremeyiz, bu yüzden bugün buradayız. RMT’yi (Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası) ve bugün grevdeki posta servisi çalışanlarını temsil eden CWU’yu (İletişim Çalışanları Sendikasını) destekliyoruz çünkü çalışan insanların bir araya gelme ve harekete geçme zamanı” diye konuştu.

‘İNSANLAR ACI ÇEKECEK’

Protestoculardan Helen de iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetini beğenmediği için gösteriye katıldığını belirterek, hükümetin “kara para”nın etkisi altında olduğunu öne sürdü.

İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın “kara para ve düşünce kuruluşlarının etkisi altında olduğunu” iddia eden Helen, “(Truss) Onlar için sadece bir kukla. O, çok sağda. İnsanlar her şekilde gerçekten acı çekecekler ve nerede son bulacağını bilmiyoruz. Onlardan (iktidardaki Muhafazakar Parti'den) kurtulmamız gerekiyor. Bu Tory hükümetinden kurtulmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Helen, İngiliz hükümetinin yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren, kamu borçlanmasını artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan “mini bütçe” düzenlemelerine ilişkin bunun ülke için “felaket” olacağı görüşünü dile getirerek, şunları söyledi:

“Bu ülke için tamamıyla felaket olacak. Bir nevi soldaki inisiyatifi ele alıp, bu insanlardan kurtulmamız gerekiyor. Yani insanlar için gerçek zorluk demek. Emeklilik maaşlarını, insanların kiralarını, ipoteklerini, doğal gaz faturalarını her şeyi etkilediği anlamına geliyor. İnsanlar bunu karşılayamaz.”

‘ÇALINAN, BİZE AİT OLAN PARAYI İSTİYORUZ’

Açıklama yapan bir diğer protestocu Sarah ise hayat pahalılığı nedeniyle gösteriye katıldığını dile getirdi.

Sarah, hükümetin mini bütçe planını, “zenginler için bir önlem” olarak niteleyerek, şunları kaydetti:

“Hayatta kalmaya kararlıyız. İnsanları ve gezegeni, toprağı, çevreyi, evlerini, toplumu önemseyen herkese özen göstermeyi talep ediyoruz ve hayatta kalmanın ve gezegeni kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyoruz. Çalınan, bize ait olan tüm parayı geri istiyoruz. Onu geri almak niyetindeyiz.”

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