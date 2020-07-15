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Enformasyon Dairesi, Lefkoşa’daki 20 Temmuz töreni’ni takip edecek medya mensuplarının akredite olmaları gerektiğini duyurdu

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Enformasyon Dairesi, Lefkoşa’daki 20 Temmuz töreni’ni takip edecek medya mensuplarının akredite olmaları gerektiğini duyurdu
Enformasyon Dairesi, Lefkoşa’daki 20 Temmuz töreni’ni takip edecek medya mensuplarının akredite olmaları gerektiğini duyurdu

Enformasyon Dairesi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenecek resmi geçit törenini takip etmek isteyen medya mensuplarının Enformasyon Dairesi’ne akredite olmaları gerektiğini duyurdu. 
 
Enformasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, medya mensuplarının görevlerini daha güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini teminen kişiye ve güne özel “akreditasyon kartları” hazırlanacağı kaydedildi. 
 
Medya mensuplarının akreditasyon işlemlerini Tel: (+90 392) 601 18 78, Faks: (+90 392) 228 48 47 ve e-posta:  selhan.zeki@mfa.gov.ct.tr  vasıtasıyla en geç yarın saat 14.00’e kadar yapmaları gerektiği vurgulandı. 

Kartlar, 17 Temmuz Cuma günü saat 13.00’e kadar Enformasyon Dairesi Sekreterliğinden kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle temin edilebilecek.
 
Açıklamada ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun E.T(K-I)857-2020 sayılı kararıyla “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulmasının  zorunlu kılındığı hatırlatıldı.

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