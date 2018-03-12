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“Engel Değiliz” park yeri panolarına ikinci saldırı!

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“Engel Değiliz” park yeri panolarına ikinci saldırı!
“Engel Değiliz” park yeri panolarına ikinci saldırı!

Rahmetli Mustafa Çelik anısına “Engel Değiliz” projesi Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliğinde ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Gençlik Meclisi Engelsiz Masası ve Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu inisiyatifi ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin engelli park yerlerine saygı duyulmasına yönelik görsel yeni uygulaması belediye sınırları içerisinde hayata geçti.

Bu kapsamda, LTB’ye ait toplam 6 tane özel gereksinimli birey park noktasında, özel gereksinimli bireylerin “Haklarımıza Saygı” yazısını tuttukları panolar yerleştirildi.

Ülkemiz yerel yönetimlerde bir ilk olan bu panolar ile projenin amacı, şehrin farklı noktalarında işgal edilen ve bazı kesimler tarafından saygı duyulmayan özel gereksinimli birey park yerlerine yönelik saygı ve farkındalığın artırılması.

Projenin ilk uygulama alanlarının birinde montajlanan pano ikinci kez parçalandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından önceki gün kırılan panonun yerine yenisi yerleştirilmişti. Ancak hafta sonu yapılan saldırının ardından yeni pano da parçalanmış şekilde bulundu.

LTB Zabıta Şubesi, konuyla ilgili olarak bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi dahil olmak üzere konuyla ilgili olarak polisle işbirliği içinde çalışma başlattı.

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