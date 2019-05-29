Engel güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu

Fileleftheros gazetesi, Engel’in temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Engel’in Spehar ile birlikte Kayıp Şahıslar Komitesi antropoloji laboratuvarını ziyaret ettiğini ve komitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığını kaydetti.

Haberde, Engel’in yaptığı görüşmelerde, güvenlik konusundaki ikili işbirliğinin gelişmesi, ABD’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğal kaynaklarından faydalanma hakkına” verdiği destek ve Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması gibi konuların ele alındığı belirtildi.

ENGEL’İN AÇIKLAMALARI AKEL İLE HÜKÜMET ARASINDA YENİ CEPHE AÇTI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Engel’in adadaki temasları çerçevesinde yaptığı açıklamaların, AKEL ile Rum Hükümeti arasında ABD ve Rusya’nın Rum Yönetimi ile olan ilişkileri konusunda yeni cephe açtığını yazdı.

Gazeteye göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun Engel’in açıklamalarını eleştirerek, ABD’nin bölgedeki niyetinin belli olduğunu ve Engel’in ziyaretinin, Anastasiadis-DİSİ Hükümeti’nin ABD ile ne görüştüğü konusundaki soru işaretlerini güçlendirdiğini söyledi.

Habere göre, Stefanu, Engel’in “Türk tehditleriyle” ilgili “kulakları sağır eden sessizliğe” büründüğü eleştirisinde de bulunarak, ABD’nin Rum Yönetimi’ni Rus entrikalarıyla karşı karşıya getirme hedefinden bahsetti.

AKEL’in bu eleştirilerini yanıtlayan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis’in izlediği politikanın, ABD ile olan ilişkilerin iyileştirilmesiyle güçlendirilmesini amaçladığını söyledi.

Habere göre, Prodromu, diğer ülkelerle de dengeli bir şekilde iyi ilişkiler geliştirilmesi için çaba gösterildiğini kaydetti.

Prodromu ayrıca, Engel’in ziyaretiyle ilgili kamuoyuna açıklananlara ve bilindik tezlere herhangi bir ekleme yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirtti.