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“Engel Tanımayan Doktor” konulu konferans LAÜ’de düzenlenecek

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM) tarafından “Engel Tanımayan Doktor” konulu konferans düzenlenecek.
“Engel Tanımayan Doktor” konulu konferans LAÜ’de düzenlenecek

  25 Ekim 2019 tarihinde 14.30-16.00 saatleri arasında LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte, işitme engeli olan Dr. Alparslan Temen, doktor oluncaya kadar yaşadığı deneyimleri LAÜ öğrencileri ile paylaşacak.

LAÜ’den engelliler haftası öncesi farkındalığı artıracak bir konferans

 “Dr. Alparslan Temen kalıtsal nedenlerle ağır derecede işitme yetersizliği olan bir kişidir. Tüm öğretimini kaynaştırma ortamlarında geçirmiş, eğitimi aşamalarında çeşitli zorlukların üstesinden gelerek tıp fakültesini bitirip doktor olmuştur” diyen ÖÇEM Müdürü Prof. Dr. Ayşegül Ataman,  engelliler haftası öncesi farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen konferans kapsamında, Temen’i konuk edeceklerini belirtti.

 

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