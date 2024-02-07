  • BIST 8925.68
  • Altın 2001.233
  • Dolar 30.5988
  • Euro 32.9763
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAHamas'tan yeni esir takası anlaşmasına 'olumlu' yanıt: Gözler İsrail'e çevrildi!

‘‘Engeli Yaşamak‘’ Projesi Hayata Geçiyor

» »
Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği( FODER) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ‘‘Engeli Yaşamak’’ Projesi hayata geçiriliyor.
‘‘Engeli Yaşamak‘’ Projesi Hayata Geçiyor

Turizm  Bakanlığı Kültür Dairesi tarafından desteklenen proje kapsamında , toplumda   farklı engel gruplarının  günlük hayatta karşılaştığı sorunları ve yaşam mücadelesini anlatan bir fotoğraf sergisi  açılacak.


Engelli bireylerin  farkındalığını artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini yerine getirmek amacıyla  hayata geçecek serginin  fotoğraf çekim sürecine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi  18 Yaş Üstü  Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler de katılarak  projede yer alacak.


 Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Başkanı Ramadan Gümüşok ile Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi verdi.

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu,  engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkı sağlayacak her türlü projede Bakanlık olarak  yer almaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Engelli bireyleri   çalışma yaşamına dahil etmek  ve sosyal hayata uyumlarını daha da güçlendirmek amacıyla, Bakanlık olarak somut adımlar atmayı arzuladıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, 30 engellinin kamuya istihdam edildiğini 20 engellinin daha  istihdam edileceğini söyledi.

Engelliler Dairesinin kurulması için ilgili sivil toplum örgütleri ile çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gardiyanoğlu, özel gereksinimli bireylerin, hayatta daha bağımsız daha özgür bireyler olarak gelişmeleri yönünde çalıştıklarını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Eski Başkanı Şentop KKTC'de...07 Şubat 2024 Çarşamba 10:39
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak07 Şubat 2024 Çarşamba 09:49
  • Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne ait telefon devre dışı07 Şubat 2024 Çarşamba 08:36
  • Antalya ve Muğla'nın ardından KKTC sahillerine bir cansız beden daha vurdu: Bir ayda 6 ceset!06 Şubat 2024 Salı 21:24
  • Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade ediliyor06 Şubat 2024 Salı 20:47
  • Detay 7 Şubat 2024 Çarşamba ne manşet attı?06 Şubat 2024 Salı 20:29
  • Serdaroğlu: “Yüzde 3.84’lük hayat pahalılığı açıklanması halkla alay etmektir”06 Şubat 2024 Salı 19:23
  • Hasan Taçoy: Miraç Kandili tüm İslam Alemi’ne hayırlara vesile olsun06 Şubat 2024 Salı 17:57
  • KT Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: “Temel sorunlar çözülmeden sadece maaş, vergi, prim artışıyla sorunlar daha da büyüyecek”06 Şubat 2024 Salı 17:55
  • Necati Bahadi'nin ölüm nedeni belirlendi...06 Şubat 2024 Salı 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti