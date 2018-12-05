Engellenmeyen hayat ve müzik... Gülsen Mutlu anlatıyor... CANLI YAYIN

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KIBRIS
05.12.2018 12:56
#Canlı İpek Kabidan ile iyi ve sağlıklı yaşam Gülsen Mutlu anlatıyor #Beğen #Paylaş #YorumYap
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