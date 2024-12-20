Engelli bireyler için doğal afet ve özel durum eğitimi düzenlendi

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nde yapıldı.

Eğitime, KKTC Cumhurbaşkanı’nın eşi Sn. Sibel Tatar, çok sayıda engelli birey ve yakınları katıldı. Etkinlikte, engelli bireylerin doğal afetler sırasında karşılaşabilecekleri zorluklara dair bilinçlendirme yapılırken, afet yönetimi ve kurtarma süreçlerinde özel ihtiyaçların nasıl karşılanacağı uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca yangına müdahale eğitimi de verildi.

Sn. Sibel Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve her koşulda yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bu tür eğitimlerin büyük önemi var. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte katılımcılar hem teorik bilgi edinme hem de pratik uygulamalara katılma fırsatı buldu. Program, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını ve güvenliğini artırma konusundaki farkındalığın güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.