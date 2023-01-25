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Engelli bireyler taksi hizmetlerinden yararlanabilecek

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Engelli bireyler taksi hizmetlerinden yararlanabilecek
Engelli bireyler taksi hizmetlerinden yararlanabilecek

Bakan Arıklı, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve Ortobetik Özürlüler Derneği Asbaşkanı Ahmet Akdeniz’i kabul ederek bir süre görüştü.

Kabul sırasında konuşan Akdeniz, ülkede yaklaşık 6 bin engelli vatandaşın olduğunu, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, harekat kabiliyeti kısıtlı bireylerin sorunsuz bir şekilde kullanabileceği ulaşım ağlarının KKTC’de de bulunması gerektiğini belirtti. Akdeniz, engelli bireylerin ulaşımda büyük sıkıntıyla karşılaştığını, sadece vatandaşların değil, hareket kabiliyet kısıtlı turistlerin de taksi, dolmu, otobüs gibi ulaşım araçlarını rahatça kullanamadığını ifade etti. Akdeniz, hereket kabiliyeti kısıtlı bireylerin özellikle taksi kullanmada zorluk yaşadığını, bakanlığın bu konuda bir çözüm üretmesini talep etti.

 

ENGELLİ DOSTU SİSTEM

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ise Trafik Dairesi’nin bu alanda çalışma başlattığını, erişilebilirlik konusunda yol haritası belirlenirken, “ Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, mevkidaşım Adil Karaismailoğlu ve ekibinin hazırlamış olduğu ve 2021 ile 2025 yıllarını kapsayan Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı’ndan faydalanacağımızı da belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.
Bakan Arıklı, yeni toplu ulaşım sisteminin hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin de rahatça kullanabileceği şekilde tasarlandığını, buna engelli dostu araçların yanı sıra engelli dostu durakların da ekleneceğinin altını çizdi. Arıklı, “Yeni toplu taşıma sistemi hayata geçtiğinde, hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler de dahil herkes KKTC’de istediği yere rahatça ulaşabilecek. Bu konuda havalimanı ve deniz limanlarımızda da gerekli çalışmayı en erken zamanda başlatıp uygulamaya koyacağız” şeklinde konuştu.
Arıklı, engelli bireylerin de taksi hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmesi konusunda çalışma başlatılması talimatı verdi.
Kabulde Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da hazır bulundu.

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