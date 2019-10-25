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“Engelli Bireylerde Görsel Sanatların Eğitim ve Terapi Boyutu” çalıştayı düzenleniyor

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Eğitmenler için “Engelli Bireylerde Görsel Sanatların Eğitim ve Terapi Boyutu” çalıştayı düzenleniyor.
“Engelli Bireylerde Görsel Sanatların Eğitim ve Terapi Boyutu” çalıştayı düzenleniyor

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Sivil Toplum Harekette 6. Hibe Programı altında yürüttüğü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Herkes için Sanat’ Projesi kapsamında farklı gruplara yönelik sanat alanında Eğitmenlerin Eğitimi faaliyetleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. 

EMAA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında özel ihtiyaçlı bireylerle sanat çalışmaları konularında eğitmenlerin eğitimi de yer alacak ve bu eğitimde yetişecek uzmanlar merkezde özel ihtiyaçlı bireylere yönelik önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan çalıştaylarda da görev alma fırsatı bulabilecekler. 

Bu bağlamda, 31 Ekim 2019 - 02 Kasım 2019 tarihleri arasında EMAA'nın Lefkoşa’daki Merkez Binasında, Yrd. Doç. Dr. Bülent Salderay eğitmenliğinde Özel İhtiyaçlı Bireylere Yönelik Sanat Eğitimi verilecek. 

İlgilenenler eğitim içeriği ile ilgili detaylı bilgi almak ve eğitime kayıt yaptırmak için EMAA Facebook sayfası, emaa.art.for.all@gmail.com email adresi ya da 0533 866 2959 nolu telefondan Herkes için Sanat Projesine ulaşmak mümkün. 

HERKES İÇİN SANAT PROJESİ

Projenin en önemli hedefi toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmak ve sanatı tüm kesimlerin ulaşabileceği, bireylerin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek. Bu kapsamda Herkes İçin Sanat Projesi kamusal sanat alanında açılımlar yaparak bireylerin çevreleri ile uyumunu arttırmayı ve tüm bölgelerdeki sosyo-ekonomik ve eğitim seviyesinden kişilere ulaşarak sanat ile aralarındaki sosyal, ekonomik ve kültürel bariyerleri kaldırmayı hedefliyor; kamusal sanat kavramını toplum içinde geliştirmeyi ve teşvik etmeyi planlıyor.

Herkes İçin Sanat Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe programı altında finanse edilmekte ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği tarafından yürütülüyor.

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