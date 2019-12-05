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Engelli bireylere çalışma imkanı verildi

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Erülkü Süpermarket, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireylerin çalışma ve sosyal hayata adapte olmasına destek verdi
Engelli bireylere çalışma imkanı verildi

Erülkü Süpermarket, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde,  engelli bireylere raf, kasa, paketleme, danışma gibi çeşitli bölümlerde çalışma imkânı sağladı. Konu ile ilgili Erülkü Süpermarket yetkililerinin açıklamasında, “bu girişim ile engelli vatandaşlarımızın özgüvenlerini güçlendirmeyi ve onlara toplumda görünürlük kazandırmak hedeflendi” denildi.

Çeşitli ikramlar eşliğinde, çalışanları ile sohbet etme fırsatı oluşturan Erülkü Süpermarket, engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmelerine ve emeklerinin karşılığını almalarına destek oldu.

Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi; “Gerçekleştirilen bu etkinlik ile aslında engelleri bizlerin koyduğunu, engelli vatandaşlarımızın toplumda çalışan ve üreten birer birey olduğunu vurguladı. Yapılan bu etkinlik ile Erülkü Süpermarket engelleri aşarak, onlar için de uygun çalışma ortamlarının bulunduğunu göstermiş oldu”.

Etkinliğe katılanlar arasında Erülkü Süpermarket Direktörleri Kağan Erülkü ve Ali Erülkü ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler da yer aldı

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