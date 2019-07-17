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Engelli bireyleri temsil eden yeni emojiler geliyor: Rehber köpek, tekerlekli sandalye, işaret dili

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Apple, aralarında tekerlekli sandalye kullananların, elinde bastonla yürüyen görme engellilerin ve işaret dili kullanan işitme engellilerin de bulunduğu bir dizi yeni emojiyi kullanıma açıyor.
Engelli bireyleri temsil eden yeni emojiler geliyor: Rehber köpek, tekerlekli sandalye, işaret dili

Dünya Emoji Günü'nde yayımlanan emojilerin odağında engelli bireyler var.

Geçen yıl önerilen yeni tasarımlar, bu yılın sonuna kadar Apple kullanıcıları için hazır olacak.

Apple sözcüsü, 'her türlü çeşitliliğin Apple'ın değerlerinin bir parçası' olduğunu söyledi ve "Yeni seçenekler emoji klavyesindeki önemli bir boşluğu dolduracak" dedi.

Yeni tasarımlar arasında 'tokalaşan eller' emojisi için yeni cilt renkleri, flamingo gibi yeni hayvanlar ve waffle ve falafel gibi yeni yemekler de var.

Yaklaşık 20 yeni tasarımın ardından sonbaharda başka farklı emojilerin de duyurulması bekleniyor.

Apple'ın önerdiği tasarımlar, yeni emoji karakterlerin onaylanmasından sorumlu Unicode Consortium'dan da geçti.

Apple daha önce yaptığı açıklamada 'engellilerin hayat deneyimlerini de anlatacak yeni emojiler yapmak istediklerini' söylemişti.

Yeni emoji tasarımları şöyle:

  • Rehber köpek
  • Bastonla yürüyen kadın ve erkek
  • İşaret diliyle işitme engelli olduklarını gösteren kadın ve erkek
  • Mekanik ve manuel tekerlekli sandalyede kadın ve erkek
  • Protez kol
  • Protez bacak
  • 'Tokalaşan eller' emojisinde farklı cilt renkleri
  • Yeni hayvanlar: Kokarca, flamingo
  • Yeni yemekleri: Sarımsak, waffle, falafel, tereyağı, buz
  • Nesneler: Paraşüt, yoyo, kite
  • Kıyafetler: Güvenlik yeleği, mayo
 
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