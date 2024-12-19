  • BIST 9893
  • Altın 2975.528
  • Dolar 35.0159
  • Euro 36.7713
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Engelli Birimi’nde uyarı grevi: 'Bakanın mezurası sorunları çözmeye yetmedi!'

» »
KTAMS, çalışma koşullarına ilişkin sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle Çalışma Dairesi Engelli Birimi'nde uyarı grevi yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, , mevcut odalarda çalışanların hareket edebilecek alanlarının dahi bulunmadığını ifade etti.
Engelli Birimi’nde uyarı grevi: 'Bakanın mezurası sorunları çözmeye yetmedi!'

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), çalışma koşullarına ilişkin sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle Çalışma Dairesi Engelli Birimi'nde 10.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Çalışma Dairesi Engelli Birimi önünde yaptığı açıklamada, birimde yaklaşık bir yıldır sorunlar yaşandığını ancak gerekli adımların atılamadığını savunarak, böyle bir uyarı grevini yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Engelli Birimi’nin hassas bir birim olduğunu, adada engelli statüsünde olan tüm bireylerin bu birim aracılığıyla maaş ve nakdi yardım aldığını kaydeden Bengihan, mevcut odalarda çalışanların hareket edebilecek alanlarının dahi bulunmadığını ve kötü koşulların hizmetleri olumsuz etkilediğini savundu.

Bengihan, engelli bireylere ilişkin özelde ele alınması gereken konuların bile kamuya açık alanda konuşulmak durumunda kalındığını söyledi. 

Elinde bir metreyle konuşuyor olduğuna dikkat çeken Bengihan, bakanın sürekli “halledeceğiz” diyerek, birkaç müteahhit gönderip ölçüm yaptırdığını ancak birşeyin değişmediğini söyledi. Bengihan, “O metre bir yıldır bakanın elinden düşmedi” dedi.

“YAN BİNADA ZEMİN KATTA DURAN BOŞ ODAYI ENGELLİ BİRİMİ’NE TAHSİS EDİN”

Yan binada zemin kattaki bir odanın yılda sadece üç kez toplantı odası olarak kullanıldığını ve bu odanın kirasının ödendiğini söyleyen Bengihan, bu odanın Engelli Birimi’ne tahsis edilmesini talep etti. Bengihan, odayı yenileyecek maddi güç olmadığı iddiasına karşı, KTAMS’ın binada yapılacak her türlü çalışmaya maddi destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Bengihan, “Amacımız engellilerin daha iyi hizmet alabilmesi, çalışanların daha verimli işlemesidir.” diye konuştu.

KTAMS, çalışma koşullarına ilişkin sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle Çalışma Dairesi Engelli Birimi'nde uyarı grevi yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, , mevcut odalarda çalışanların hareket edebilecek alanlarının dahi bulunmadığını ifade etti. Bengihan ayrıca, bakanın sürekli “halledeceğiz” diyerek, birkaç müteahhit gönderip ölçüm yaptırdığını ancak bir şeyin değişmediğini söyledi. Bengihan, “O metre bir yıldır bakanın elinden düşmedi” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Otizm Derneği'nden aralık ayı ücretsiz online ebeveyn eğitimi19 Aralık 2024 Perşembe 12:52
  • Tatar, Günkut ile Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs’ta dereceye girenleri kabul etti19 Aralık 2024 Perşembe 12:41
  • Rum basını: Alman emlakçının davası Mart ayına ertelendi19 Aralık 2024 Perşembe 12:40
  • Gardiyanoğlu: Yabancı işçi getirilmesine yetki veren protokoller iptal edildi19 Aralık 2024 Perşembe 11:44
  • 21-22 Aralık’ta yapılacak New Year Bazaar etkinliğinin geliri ilkokul çocuklarının olacak19 Aralık 2024 Perşembe 11:28
  • Yağışlı hava etkili olacak19 Aralık 2024 Perşembe 11:07
  • Bakanlar Kurulu 12 kişinin ülkeye girişini yasakladı, 14 kişiyi de yasaklı göçmen ilan etti19 Aralık 2024 Perşembe 09:46
  • Alsancak’ta elektrik kesintisi19 Aralık 2024 Perşembe 09:41
  • İki ayrı ‘kırmızı bülten’ ile aranan İranlı da yasaklı göçmen ilan edildi!19 Aralık 2024 Perşembe 09:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar LTB Başkanı Harmancı’yı kabul etti18 Aralık 2024 Çarşamba 15:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti