Engelli Birimi’nde uyarı grevi: 'Bakanın mezurası sorunları çözmeye yetmedi!'

KTAMS, çalışma koşullarına ilişkin sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle Çalışma Dairesi Engelli Birimi'nde uyarı grevi yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, , mevcut odalarda çalışanların hareket edebilecek alanlarının dahi bulunmadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), çalışma koşullarına ilişkin sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle Çalışma Dairesi Engelli Birimi'nde 10.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Çalışma Dairesi Engelli Birimi önünde yaptığı açıklamada, birimde yaklaşık bir yıldır sorunlar yaşandığını ancak gerekli adımların atılamadığını savunarak, böyle bir uyarı grevini yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Engelli Birimi’nin hassas bir birim olduğunu, adada engelli statüsünde olan tüm bireylerin bu birim aracılığıyla maaş ve nakdi yardım aldığını kaydeden Bengihan, mevcut odalarda çalışanların hareket edebilecek alanlarının dahi bulunmadığını ve kötü koşulların hizmetleri olumsuz etkilediğini savundu.

Bengihan, engelli bireylere ilişkin özelde ele alınması gereken konuların bile kamuya açık alanda konuşulmak durumunda kalındığını söyledi.

Elinde bir metreyle konuşuyor olduğuna dikkat çeken Bengihan, bakanın sürekli “halledeceğiz” diyerek, birkaç müteahhit gönderip ölçüm yaptırdığını ancak birşeyin değişmediğini söyledi. Bengihan, “O metre bir yıldır bakanın elinden düşmedi” dedi.

“YAN BİNADA ZEMİN KATTA DURAN BOŞ ODAYI ENGELLİ BİRİMİ’NE TAHSİS EDİN”

Yan binada zemin kattaki bir odanın yılda sadece üç kez toplantı odası olarak kullanıldığını ve bu odanın kirasının ödendiğini söyleyen Bengihan, bu odanın Engelli Birimi’ne tahsis edilmesini talep etti. Bengihan, odayı yenileyecek maddi güç olmadığı iddiasına karşı, KTAMS’ın binada yapılacak her türlü çalışmaya maddi destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Bengihan, “Amacımız engellilerin daha iyi hizmet alabilmesi, çalışanların daha verimli işlemesidir.” diye konuştu.

KTAMS, çalışma koşullarına ilişkin sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle Çalışma Dairesi Engelli Birimi'nde uyarı grevi yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, , mevcut odalarda çalışanların hareket edebilecek alanlarının dahi bulunmadığını ifade etti. Bengihan ayrıca, bakanın sürekli “halledeceğiz” diyerek, birkaç müteahhit gönderip ölçüm yaptırdığını ancak bir şeyin değişmediğini söyledi. Bengihan, “O metre bir yıldır bakanın elinden düşmedi” dedi.