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Engelli gençlere saç ve güzellik bakımı yapıldı

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Engelli gençlere saç ve güzellik bakımı yapıldı
Engelli gençlere saç ve güzellik bakımı yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Girne’deki 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, merkezde kalan engellilere saç ve cilt bakımı hizmeti sundu.

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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy’un eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki gençlere, saç kesimi, fön ve güzellik bakımı uygulamaları  yapıldı.

En büyük engel sevgisizlik…

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli bireylerin sadece bir gün değil her gün yanlarında olduğunu ifade eden Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekti.

 

Yrd. Doç. Dr. ‘Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekiyor. Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız” dedi.

 

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, etkinliği gerçekleştirmelerini destekleyen Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda ile Girne 18 Yaş Üstü Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışan tüm personele teşekkürlerini sundu.

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