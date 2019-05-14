Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun düzenlemiş olduğu logo tasarım yarışması sonuçlandı

KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun, 19 Nisan 2019 tarihine kadar ikinci uzatma kararı almış olduğu ”Logo Tasarım Yarışması” Hikmet Uluçam’ın başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun, misyonunu ve vizyonunu özgün olarak yansıtması hedeflenen ve ona göre değerlendirilen logo tasarım yarışmasına çok sayıda başvuru yapılmış olup, jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren tasarımlar aşağıda olduğu gibidir;

Cemal OSMANLILAR’ ın tasarımı Ömer Cumhur BULDUK’ un tasarımı Jüri değerlendirmesi sonucu tasarım bulunamamıştır.