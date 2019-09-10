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Engelli istihdamına teşvik: Yatırım fondan, maaşa katkı

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Bakanlar Kurulu, özel sektörde istihdam edilecek engelli yurttaşların sosyal yatırımlarının fondan yapılması, maaşlarına da asgari ücretin %80’i oranında katkı verilmesini karara bağladı
Engelli istihdamına teşvik: Yatırım fondan, maaşa katkı

Bakanlar Kurulu tamamlandı, Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı. 

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Apostolos Andreas Manastırı 2. Etap restorasyonu için Bakanlar Kurulu ihalesi bağlamında izin verdi.

Geçit hakkında, elektrik ve gazdan faydalanmaları da düzenlenecek.

İskele Belediyesi’nde bütçe be su tüzüğü, Mehmetçik Belediyesi içme suyu tüzüğü, Vadili Belediyesi’nin Bütçesi onaylandı.

Bazı otellerin sahillerde izin alarak yapmaları gereken iskeleler tüzüğü ile ilgili değişiklik, ruhsat ücretleri güncellendi.

Ücretler anlamını yitirmiş durumdaydı. Devlete de gelir elde edecek şekilde düzenleme.

E- Maliye sisteminin devamı olarak Maliye Bakanlığı’na ilgili firma ile yeni sözleşme yetkisi verildi. 1 Ocak 2020 itibarıyla araç otomasyon sistemi tamamlanmış olacak, seyrüsefer internetten ödenebilecek.

Özel sektörde istihdam edilecek Engelli yurttaşların 48 ay boyunca, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları fondan yapılacak. Maaşına asgari ücretin %80’i kadar katkı yapılacak.

Haspolat Meslek Lisesi’nin ismi Osman Örek Lisesi olarak değiştirilmesi kararı aldı. Genel Tarım Sigortası Fonu’ndaki değişiklikle muz üretimi de kapsama alındı.

Daha önce yaptığımız girişimlerin bir sonucu olarak THY Kıbrıs’a gelecek öğrencilere %15 indirim uygulanacak.”

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