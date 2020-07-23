  • BIST 119.031
  • Altın 415,838
  • Dolar 6,8403
  • Euro 7,9474
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka

Engelli kediyi silahla öldürdüler: 'Kimseye zararı olmayan 3 bacaklı kedimizi kim niye öldürür?’

»
Engelli kediyi silahla öldürdüler: 'Kimseye zararı olmayan 3 bacaklı kedimizi kim niye öldürür?’
Engelli kediyi silahla öldürdüler: 'Kimseye zararı olmayan 3 bacaklı kedimizi kim niye öldürür?’

Sakarya'da bir çiftin 6.5 yaşındaki engelli kedisi 'Sütlaç' evlerinin bahçesinde silahla vurularak öldürüldü. 3 aylıkken bakmaya başladıkları Sütlaç'ı öldüren kişi veya kişilerin bulunmasını isteyen çift, suç duyurusunda bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi’nde yaşayan Mesut Sevim ve Meltem Çağlayan Sevim çifti, 3 aylıkken buldukları ve bir bacağı felç yüzünden kesilen kedileri Sütlaç’ı evlerinin bahçesinde oynarken silahla vurarak öldüren kişinin bulunması için suç duyurusunda bulundu.

'Gece saat 4 civarı bir el silah sesi duyduk'

2014 yılından beri baktıkları kedilerini öldüren kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını isteyen Meltem Çağlayan Sevim, şunları kaydetti:

“Sütlaç’ı 2014 yılının mayıs ayında yaklaşık 3 aylık bir bebekken bulduk. Ön sol bacağı felçliydi. Defalarca veteriner kliniklerine götürdük, yapılacak bir şey olmadığı için bacağını kestiler. 6.5 yıldır bakıyordum, yavruları olmuştu, biri bizimle. Bir gece saat 4 civarı bir el silah sesi duyduk. Çok yakından geldi. Ürktüğümüz için dışarı çıkmadık. Sabah kedimi göremedim, bahçede Sütlaç’ın ölüsünü gördüm. Sol tarafından silahla vurulmuştu."

'Neden tabancayla vurur hiç anlamış değiliz’

Yaşanan bu olaya bir türlü anlam veremediklerini belirten Avukat Mesut Sevim, “İstanbul’dan yeşile olan sevgimiz ve özlemimiz nedeniyle Meltem’le beraber Akyazı’ya taşındık. Burada hayvanlarımızla birlikte yaşıyoruz. Kimseye zararı olmayan, 3 bacaklı kedimizi kim niye gece yarısı öldürür? Neden tabancayla vurur hiç anlamış değiliz. Hızlı, atlayıp zıplayan bir hayvan değil, kimseyi rahatsız etmiyor. Bunu neden yaptılar bilmiyoruz. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çelik: “Macron, Rumların haksız faaliyetlerine destek için yanlış yerde duruyor”23 Temmuz 2020 Perşembe 17:02
  • Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk Toplumundaki sivil toplum örgütlerini destelemek amacıyla 2 milyon euro bütçeli teklif çağrısı açtı23 Temmuz 2020 Perşembe 16:53
  • Yunanistan Ege'de savaş gemilerini konuşlandırdı23 Temmuz 2020 Perşembe 15:49
  • Ayasofya'da namaz kılınacak alanlara giriş yarın 10.00'da başlayacak23 Temmuz 2020 Perşembe 10:32
  • Türk Dışişleri’nden Atina’ya yanıt: Böyle bir hesap olmaz23 Temmuz 2020 Perşembe 09:16
  • Asker adaylarını MİT ve emniyet soruşturacak23 Temmuz 2020 Perşembe 09:13
  • Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ABD'de görülen 'beyin yiyen amip' Türkiye’de de var22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:00
  • Son dakika… T.C. Sağlık Bakanı Koca günlük corona virüsü tablosunu açıkladı!22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:01
  • Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil hakkında yeni gelişme22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:34
  • İstanbul Adliyesi'nde görevli savcı intihar girişiminde bulundu22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti