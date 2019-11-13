Engelli park yerine park etmek isterken sözlü saldırıya uğradı, vatandaşlığını iade etmek istiyor

45 yıldır Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı olan engelli bir Yunan’ın, engelli park yerini kullanan bir galeri sahibi tarafından sözlü saldırıya uğraması ve Rum Yönetimi’nin engelli vatandaşlara hassasiyet göstermemesi nedeniyle vatandaşlığını iade etmek istediği bildirildi.



Politis gazetesi, engelli park yerinin bir galeri sahibi tarafından kullanıldığını ve bölgede araba satışı yapıldığını kaydederken, söz konusu şahsın daha önce de devlet makamlarına engelli vatandaşları ilgilendiren bazı konularda başvurduğunu ve yanıt alamadığını; buna tepki göstermek için de vatandaşlığını iade etmek istediğini yazdı.