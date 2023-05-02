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Engelli vatandaşlar için, sembolik askerlik uygulaması yapılacak

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, askerlik çağı gelmiş engelli vatandaşlara yönelik “sembolik engelli vatandaşlar için temsili askerlik uygulaması” icra edileceğini duyurdu.
Engelli vatandaşlar için, sembolik askerlik uygulaması yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada uygulamanın 12 Mayıs günü Gülseren Kışlası’nda saat 10.00-16.30 saatleri arasında icra edileceği açıklandı.

Bir günlük temsili askerlik hizmeti yapan vatandaşlara ‘temsili terhis belgesi’ verileceği kaydedilen açıklamada, uygulamaya gönüllü olarak katılmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş, ‘askerliğe elverişli değildir’ belgesi ile, 5 Mayıs’a kadar asal ve seferberlik şube müdürlüğüne müracaat edebilecekleri belirtildi.

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