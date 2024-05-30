Engelli vatandaşlara hayat pahalılığı yansıtılmadı!

Hayat pahalılığı resmi olarak açıklanmasına rağmen, engelli vatandaşların maaşına yansıtılmadı.

Asgari ücretin resmi olarak yürürlüğe girişinin uzaması nedeniyle bu ay engelli maaşlarına beklenen artış yansıtılmadı.

Gelecek ay sonu ödenecek maaşlara asgari ücretteki değişim yansıtılacak ve geriye dönük bu ayın farkı da ayrıca ödenecek.

Çalışma Bakanlığı ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Bakanlığın bu tür konularda daha hassas davranması ve insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermesi bekleniyor...