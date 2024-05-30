  • BIST 10476.88
  • Altın 2426.441
  • Dolar 32.3263
  • Euro 35.0404
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Engelli vatandaşlara hayat pahalılığı yansıtılmadı!

» »
Hayat pahalılığı resmi olarak açıklanmasına rağmen, engelli vatandaşların maaşına yansıtılmadı.
Engelli vatandaşlara hayat pahalılığı yansıtılmadı!

Asgari ücretin resmi olarak yürürlüğe girişinin uzaması nedeniyle bu ay engelli maaşlarına beklenen artış yansıtılmadı.

Gelecek ay sonu ödenecek maaşlara asgari ücretteki değişim yansıtılacak ve geriye dönük bu ayın farkı da ayrıca ödenecek.

Çalışma Bakanlığı ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Bakanlığın bu tür konularda daha hassas davranması ve insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermesi bekleniyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın fiyatlarında düşüş... Çeyrek altın 3 bin 967 TL!30 Mayıs 2024 Perşembe 10:37
  • Gürcafer: Devlet kendi emekçileri arasında ayırım yapamaz30 Mayıs 2024 Perşembe 10:35
  • Bir gecede 8 kaçak tutuklandı!30 Mayıs 2024 Perşembe 10:32
  • Yeşilırmak'ta iş kazası... 3 Metre yükseklikten düştü!30 Mayıs 2024 Perşembe 10:31
  • Bir günde 3 ani ölüm... En küçüğü 68, en büyüğü 90 yaşında...30 Mayıs 2024 Perşembe 10:31
  • Gazimağusa’da geniş kapsamlı elektrik kesintisi30 Mayıs 2024 Perşembe 10:29
  • Dövizde son durum... 1 Sterlin 41.05!30 Mayıs 2024 Perşembe 10:28
  • Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’ne atama30 Mayıs 2024 Perşembe 08:32
  • Gazimağusa’da geniş kapsamlı elektrik kesintisi...29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:48
  • 20 Azerbaycanlı öğrenciye burs sağlanacak...29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti