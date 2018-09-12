Engelli ve yoksulluk maaşı alanlara ek ödeme bugün

Bakanlar Kurulu'nun bir süre önce almış oldu engelli ve yoksulluk maaşı alanlara bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL nakit yardım ödeneği bugün hesaplarına yatırılıyor.
Konu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Zeki Çeler ek ödeme emrinin verildiğini ve gün içerisinde hesaplarına 1000 TL'lik meblağın yatacağını açıkladı.
Bugün itibari ile engelli ve yoksulluk maaşı alan yaklaşık 8000 vatandaşımıza yapılacak 1000tl’ lik bir sefere mahsus ek ödeme emri verilmiş olup gün içerisinde hesaplarına yatırılacaktır.— Zeki Celer (@zekiceler) 12 Eylül 2018
Bilgilerinize
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.