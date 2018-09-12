Engelli ve yoksulluk maaşı alanlara ek ödeme bugün

Bakanlar Kurulu'nun bir süre önce almış oldu engelli ve yoksulluk maaşı alanlara bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL nakit yardım ödeneği bugün hesaplarına yatırılıyor.

Konu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Zeki Çeler ek ödeme emrinin verildiğini ve gün içerisinde hesaplarına 1000 TL'lik meblağın yatacağını açıkladı.