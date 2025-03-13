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Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 28 Mart

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin 28 Mart Cuma olduğunu duyurdu.
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 28 Mart

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı Çalışma Dairesi'nden nakdi yardım alan engelli bireylerin tümüne her yıl olduğu gibi bu yıl da yoklama bildirgelerinin gönderildiği ifade edilerek, bu bildirgelerin en geç 28 Mart Cuma gününe kadar Çalışma Dairesi bölge amirliklerine ve bürolarına ulaştırılması gerektiği kaydedildi.

Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayan kişilerin, Çalışma Dairesi bölge amirlikleri ve bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebileceğinin belirtilen açıklamada, 28 Mart'a kadar yoklama bildirgelerini Çalışma Dairesi amirlikleri veya bürolarına ulaştırmayan kişilere verilen nakdi yardımın nisan ayı itibariyle durdurulacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Nakdi yardım alan tüm engelli vatandaşlarımızın gereken duyarlılığı göstermeleri önemle rica olunur.” denildi.

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