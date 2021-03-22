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Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Teslim Tarihi: 31 Mart 2021

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Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Teslim Tarihi: 31 Mart 2021
Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Teslim Tarihi: 31 Mart 2021

Engelli Yoklama Bildirgeleri  İçin Son Teslim Tarihi: 31 Mart 2021

Bakanlığımıza bağlı Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım  almakta olan  engellilerimizin  tümüne her yıl olduğu gibi  bu yıl da  yoklama bildirgeleri  gönderilmiş olup,  bu bildirgelerin  en geç 31 Mart 2021  tarihine kadar Çalışma Dairesi  Bölge Amirlikleri veya  Büroları’na ulaştırılması gerekmektedir.

 

Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanlar, Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya Büroları’ndan yoklama  bildirgelerini temin edebilirler.

31 Mart 2021 tarihine kadar yoklama bildirgelerini Çalışma Dairesi Amirlikleri veya Büroları’na  ulaştırmayanlara verilen nakdi  yardım, Nisan ayı itibariyle durdurulacaktır.

Nakdi yardımın durdurulmaması için, tüm engelli vatandaşlarımızın gereken duyarlılığı göstermesi önemle rica olunur.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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