Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Teslim Tarihi: 31 Mart 2021

Bakanlığımıza bağlı Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım almakta olan engellilerimizin tümüne her yıl olduğu gibi bu yıl da yoklama bildirgeleri gönderilmiş olup, bu bildirgelerin en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya Büroları’na ulaştırılması gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanlar, Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya Büroları’ndan yoklama bildirgelerini temin edebilirler.

31 Mart 2021 tarihine kadar yoklama bildirgelerini Çalışma Dairesi Amirlikleri veya Büroları’na ulaştırmayanlara verilen nakdi yardım, Nisan ayı itibariyle durdurulacaktır.

Nakdi yardımın durdurulmaması için, tüm engelli vatandaşlarımızın gereken duyarlılığı göstermesi önemle rica olunur.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı