Engelli yoklama bildirgeleri teslim tarihi 16 Nisan’a uzatıldı

Çalışma Dairesinden nakdi yardım alan engellilerin yoklama bildirgelerinin 31 Mart olan son teslim tarihinin 16 Nisan’a uzatıldığı bildirildi.
Çalışma Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, uzatmanın devlet dairelerinin,koronavirus (Kovid-19) ile ilgili alınan tedbir kararları çerçevesinde 16 – 27 Mart 2020 tarihleri arasında kapalı olması sebebiyle, yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, yoklama bildirgelerinin Çalışma Dairesi bölge amirliklerine veya bürolarına ulaştırılabileceği hatırlatıldı.
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