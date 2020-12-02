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Engelliler Dayanışma Derneği’nin 3 Aralık Engelliler Günü Mesajı…

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Engelliler Dayanışma Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün kutlama söylemleri yerine başarı hikayeleriyle değerlendirilmesi, gerçek farkındalık çizgisinden kopmadan hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.
Engelliler Dayanışma Derneği’nin 3 Aralık Engelliler Günü Mesajı…

Engelliler Dayanışma Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün kutlama söylemleri yerine başarı hikayeleriyle değerlendirilmesi, gerçek farkındalık çizgisinden kopmadan hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dernek Başkanı Ömer Suay yayımladığı mesajda, “Sorun ve engeller konuşulurken, çözüm ve yapılabilecekler de dillendirilmelidir ki her şey söylemden ibaret olmasın.” ifadelerini kullandı.

Engelliler Dayanışma Derneği olarak her şartta, her zeminde engelsiz bir ülke için mücadele ettiklerini belirten Suay, herkes için ulaşılabilir bir çevreye, herkes tarafından anlaşılan bir zemine, sağlık, eğitim ve türevli tüm özlük haklarının üst düzeyde olduğu bir anlayışa sahip olmanın, sosyal devlet olgusunun en temel prensiplerinden olduğunu kaydetti.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN REHBER YOLLAR YAYGINLAŞTIRILIYOR

Suay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliği ile Vakıflar’ın merkez binası ve çeşitli kamusal alanlar başta olmak üzere, sarı şerit olarak bilinen görme engelli rehber yollarının yaygınlaşması için önemli bir adım attıklarını da belirtti.

Yıllarca bu konuda farkındalık ve gündem oluşturmaya çalıştıklarını da kaydeden Suay, “Nihayet çabalarımız sonuç vermeye başladı ve bu konuda somut çalışmalara şahit oluyor, hatta bizzat içinde yer alarak ülkemizdeki önemli bir eksikliğin giderilmesi, diğer bir deyişle de bir engelin daha kaldırılması noktasında pozitif ve gerçekçi bir duruş ortaya koyabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suay, 2021 yılı içerisinde sarı şeritlerin ülke genelinde yaygınlaşmasını dileyerek, “Biz sivil toplum olarak elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. İnanıyor ve ümit ediyorum ki bakanlıklarımız, dairelerimiz ve çeşitli kurumlarımızda bu mücadelemizi benimseyecek, el birliğiyle de bu süreci tamamlayabileceğiz.” dedi.

 

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