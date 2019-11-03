Engelliler, engel tanımıyor (60-45)

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde yenilgisiz lider olan temsilcimiz KKTC Engelliler, ilk iki maç sonunda averajla üçüncü sırada yer alan Yalova’yı ikinci yarıda ortaya koyduğu mükemmel oyunla 60-45 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk yarısında tutuk bir oyun ortaya koyan takımımız skorer üretmekte zorlandı. İlk yarıyı iyi değerlendiren Yalova devreyi 31-24 önde bitirdi. İkinci yarıda mükemmel oynayan KKTC Engelliler, Yalova karşısında önce eşitliği ardından da üstünlüğü ele geçirdi. Üçüncü periyotu 47-41 önde geçen takımımız maçı da 15 sayı farkla 60-45 kazanarak 4.haftayı da 8 puanla yenilgisiz lider tamamladı ve Yalova’ya ilk mağlubiyetini tattırdı. Karşılaşmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da izledi. KKTC Engelliler ligdeki 5.maçını 9 Kasım Cumartesi günü yine kendi evinde Samsun Engelliler ile oynayacak.