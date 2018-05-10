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Engelliler Federasyonu Engelliler Dairesi kurulmasını ve tüzüklerin iyileştirilmesini istedi

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Engelliler Federasyonu Engelliler Dairesi kurulmasını ve tüzüklerin iyileştirilmesini istedi
Engelliler Federasyonu Engelliler Dairesi kurulmasını ve tüzüklerin iyileştirilmesini istedi

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Değerlendirme tüzüğü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar tüzüğüyle Hak ve Ödevler tüzüklerinin iyileştirilmesinin aciliyetine değinerek, Meclisten geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin de en kısa zamanda uygulanması için gereken tüzüklerin hazırlanmasını talep etti.


Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Engelliler Haftası nedeniyle düzenledikleri basın toplantısında, Engelliler Dairesi’nin kurulmasıyla çözümleneceğine inandıkları konuları,yaşadıkları sorunları anlatarak taleplerini yineledi.


Konuşmasına, dün basın mensuplarına yapılan saldırıyı protesto ettiklerini söyleyerek başlayan Yücetürk, KKTC’de engellilerin yaşadığı sorunların tüm çabalarına rağmen devam ettiğini ve çoğu konuda çözüm üretilemediğini dile getirerek, yeni hükümetle henüz bire bir görüşmediklerini, bugün başlayacakları ziyaretlerde sorunlarını aktarma fırsatı bulacaklarınıkaydetti.


Kaynaştırılmış eğitim ve diğer bazı uygulamalarda yaşanan sorunları da dile getiren Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin de 2015 yılından beri tamamlanmasını beklediklerini, yaşanan aksiliklerin ardından ilk etabın tamamlandığını ancak altyapı beklediğini anlattı.


Altyapı için gereken 100 bin TL civarında kaynağın bakanlık tarafından sağlanamaması halinde TC Lefkoşa Büyükelçiliğinden, başvurulması halinde yardımcı olabilecekleri sözünü aldıklarını dile getiren Yücetürk, yasaların hazırlanan tüzüklerle hayata geçirilmesi halinde bir dizi sorunlarının çözüme kavuşacağını vurguladı. 
Geçmişte değiştirilen bir yasayla bağımlıların bile engellilere ayrılan kaynaktan yararlanır hale geldiğini anımsatan Yücetürk, çözemedikleri yasal sorunları için yasal yollara başvuracaklarını da belirtti. Yücetürk, yasa gereği kamuya istihdamda yüzde 4 engelli çalıştırma zorunluluğu olduğunu ama “maalesef 10 yıldır tek bir engellinin kamuya istihdam edilmediğini” anlatarak, 630 kişinin iş beklediğini söyledi.


ÇALUDA
Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda ise, en acil ihtiyaçlarının Engelliler Dairesi’nin kurulması olduğunu vurguladı. Aile danışmanlığının olmamasının da hayatlarını olumsuz etkilediğini, ne yapacağını bilemeyen ailelerin yalnız kaldığını söyleyen Çaluda, bir dizi yasanın tüzük çalışmaları tamamlanarak bir an önce uygulamaya konulmasını istedi. Çaluda, “önemli olan yasaların geçmesi değil uygulanmasıdır” dedi. Çaluda, Engelsiz Yaşam Evi’yle ilgili, yetkililere, “çalışmalar ne durumda, kadrosu nedir, bütçesi var mı” şeklinde sorular yönelterek, maddi olarak katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Toplantının sonunda görme ve işitme engelli Kemal Kahvecioğlu da anneler günü nedeniyle şiir okudu. Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri basın toplantısı öncesinde sırasıyla, Atatürk Anıtı’na, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Kabri’neve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Kabri’ne çelenk koyup saygı duruşunda bulundu.


 

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