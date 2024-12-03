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Engelliler Günü... Üstel: İhtiyaç duyulan her noktada olmaya devam edeceğiz

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Başbakan Ünal Üstel, 3 Aralık mesajında engelli vatandaşlar için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Engelliler Günü... Üstel: İhtiyaç duyulan her noktada olmaya devam edeceğiz

Üstel, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, hükümetin “Sevgi her engeli aşar” sözünü içselleştiğini, göreve geldikleri ilk günden itibaren engelliler için sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getirdiklerini, getirmeye de devam edeceklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Üstel,  “Engelli kardeşlerimizi, 18 yıl sonra kamuda istihdam etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadık” dedi.

Engelli Yaşam Evi’nin yakın zamanda hizmete girdiğini de hatırlatan Başbakan Üstel, “Engelli bireylerimiz için, ihtiyaç duyulan her noktada olmaya devam edeceğiz” vurgusunda bulundu.

Engelli bireylerle ilgili toplumsal farkındalığı artırmak, toplumsal eşitliği teşvik etmek amacıyla 1992’den itibaren küresel farkındalık günü olarak belirlenen 3 Aralık’ta ülkedeki engelli vatandaşları sevgiyle kucakladığını belirten Başbakan Üstel, şunları da kaydetti:

“3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, toplumsal farkındalığın her geçen gün daha da artacağına dair duyduğum inançla, tüm engelli vatandaşlarımız için eğitimden sağlığa, daha gelişmiş, daha sosyal bir devlet anlayışı adına çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyor, tüm halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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