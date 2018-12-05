‘Engelsiz Kalpler’ başlıklı Fotoğraf Sergisi açıldı

Nurgül Takan Köse ve Cengiz Köse’nin karma fotoğraflarından oluşan serginin açılışını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit birlikte yaptı.

Girne Belediye Başkanı Güngördü konuşmasında Sergide yer alan 7 ayrı bireyin farklı engelleri olduğuna dikkat çekerken, “Fotoğraflar ile farkındalık yaratma çalışmaları sevindiricidir. Bu çaba için teşekkür ediyorum. Engelli bireylerin hayata tutunmaları için, öncelikle ailelere, eğitim kurumlarına ve yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir.” dedi.

Belediye Başkanı Güngördü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, engelleri birlikte aşmak ve engellilerin yaşamlarına her türlü kolaylığı sağlamanın görevleri olduğunun altını çizerken, ”Dünyadaki tüm engelleri ortadan kaldırmak için bireylerin, toplumların, kamu kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Sergi sanatçılarından Nurgül Takan Köse ise fotoğraf sergisindeki amacın engellilere toplum içinde daha çok yer açmaya ve farkındalık yaratmaya katkıda bulunmak olduğunu söyleyerek; “Değişik engel ve yaş grubundan oluşan sergimiz; engellilerimizin toplum içinde yaşadıkları güçlükleri, yapabildiklerini veya yapamadıklarını, umutlarını ve mutluluklarını içeren tanıklıklarımızın fotoğraf karelerinden oluşmaktadır.” Dedi.

Cengiz Köse de yaptığı açıklamada engelliliğin evrenselliğine dikkat çekerken, “Evrensel olan bazı şeyler vardır. İnsan bir evrensel varlıktır. Müzik evrenseldir. Engelli olmak da evrenseldir. Engellinin Kıbrıslısı, Türkiyelisi, Alman’ı olmaz. Bütün dünyadaki engelliler aynı duygu içerisindedir ve ailelerine de bu duyguyu yaşatır. Bu anlamda Kıbrıs’da yaptığımız çalışma ile aslında dünyadaki bu soruna bir nebze gönderme yaptık” şeklinde konuştu.

Fotoğraf Sanatçısı Cengiz Köse sözlerine devamla; “Bu yönden bakıldığında ‘Engelsiz Kalpler’ Sergisi’nde 7 farklı engelli karakterin ve ailelerinin yaşamları fotoğraf kareleriyle öyküleştirilmiştir. Down sendromlu Pınar, Bedensel ve zihinsel engelli Hüseyin, Görme Özürlü Hatice, Skolyoz (omurga eğriliği) Oktay, Sağır ve dilsiz kardeşler Ahmet ve Mustafa, Zihinsel Engelli Kemal, Bedensel Engelli Kübra bu öykülerin kahramanlarıdır.

Kübra’nın gündoğumunu görmek için yürüteciyle hem mücadele hem de işbirliği içindeki gayreti görülmeye değerdi.

22 yaşındaki Down Sendromlu Pınar’ın piyano çalarken neşesi, resim yaparken ciddiyeti ve satranç oynarken düşünceli halleri görülmeye değerdi.