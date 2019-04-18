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“Engelsiz Sinema özel gereksinimli bireyleri kucakladı"

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LTB’nin sunduğu 6.KAFF, özel gereksinimli bireyleri sinemayla buluşturdu
“Engelsiz Sinema özel gereksinimli bireyleri kucakladı"

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu “6. Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali” (KAFF) kapsamında yer alan “Engelsiz Sinema” gösterimleri 5 gün boyunca adeta özel gereksinimli bireylerle buluştu

Özel gereksinimli bireyler de festival coşkusunu yaşadı

YDÜ-Telsim iş birliğinde ülkemizde önemli bir ihtiyaca cevap vermesi amacıyla açılan YDÜ Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi festival kapsamındaki “Engelsiz Sinema” etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında günde iki seans olarak gerçekleşen “Engelsiz Sinema” bölümü YDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu tarafından organize edildi

5 günde 7 filmlik program

Çağlayan Çocuk Evi, Algım, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Armel Özel Eğitim Merkezi ve Umut Otizm Derneği’nden özel gereksinimli bireylerin katıldığı festival gösterimlerinde Koyun Shaun, Mesaj, 8 Saniye, Yukarı, Alice Harikalar Diyarında, İnanılmaz Örümcek Adam, Oceans filmleri özel gereksinimli bireylerle buluştu.

Sinema filmlerinde görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için işaret dili kullanılması, kullanım konforunu artırmak ve bütünlüğü sağlamak açısından “hissedilebilir yüzey görme engelli yolu”, kafeteryasında kullanılmak üzere görme engelliler için kabartma yazılı menüler, engelli park yerleri ve diğer gereksinimlerini karşılayan teknik donanımı ile özel gereksinimli bireylerin her türlü ihtiyaçlarına cevap veren Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’ndeki “Engelsiz Sinemaya katılan bireyler festivalde keyifli 5 gün geçirdiler.

 

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