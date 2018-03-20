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“Engelsiz Toplumda Ulusal Veri Tabanı Projesi’’

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"Engelsiz Toplumda Ulusal Veri Tabanı Projesi’’ için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) iş birliği yapacak.
“Engelsiz Toplumda Ulusal Veri Tabanı Projesi’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, öngörülen veri tabanının ülkedeki engelli sorunlarının çözümü konusunda bir yol haritası oluşturacağına inandığını belirtti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ve beraberindeki heyet,  YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü ve YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi iş birliğiyle yürütülen "Engelsiz Toplumda Ulusal Veri Tabanı Oluşumu Projesi"  hakkında bilgi vermek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay ile Yakın Doğu Enstitüsü’nden (YDE) Enstitü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve YDE Projeler Koordinatörü Dr. Mustafa Çıraklı’nın da ziyarette hazır bulunduğu belirtildi.

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Zehra Altınay, KKTC’de yaşayan ve öğrenim gören engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve her türlü engelli bireye ulusal çapta hizmet verecek "engelsiz veri tabanı" hayata geçirmeyi istediklerini ve bu amaçla bir proje hazırladıklarını ifade etti.

Proje çerçevesinde, engellilerle ilgili koordinatör bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan da mevcut verilerle ilgili iş birliği yapmak istediklerini anlatan Altınay,  Bakanlığın projeye vereceği desteğin projenin başarısına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

ÇELER: “VERİ TABANI ÖNEMLİ”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, projenin ülkede yaşayan engelliler ile ilgili veri tabanı oluşturulması, veri tabanına kolayca erişilmesi ve engellilerin sorunlarının tespit edilerek günlük ihtiyaçlarının karşılanması açısından son derece önemli olduğuna işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak engelli vatandaşların sorunlarına hassasiyetle yaklaştıklarını kaydeden Bakan Çeler, projeye destek vermeye hazır olduklarını; öngörülen veri tabanının ülkedeki engelli sorunlarının çözümü konusunda bir yol haritası oluşturacağına inandığını sözlerine ekledi.

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