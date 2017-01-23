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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Engelsiz Yaşam Evi yararına konser

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Engelsiz Yaşam Evi yararına konser
Çağdaş Müzik Derneği ile Çorlu Müzik Derneği koroları, Engelsiz Yaşam Evi yararına konser verecek.

Bu akşam saat   20.00’de  Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde  gerçekleştirilecek olan Türk Sanat  Müziği Konseri’nin tüm geliri   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  inşaatı sürdürülen  " Engelsiz  Yaşam Evi’’ne bağışlanacak.

 KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek  Özgürgün  himayelerinde gerçekleştirilecek konser için ülkemizde bulunan  Çorlu  Müzik Derneği üyeleri ile Çağdaş Müzik Derneği, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  H. Ersan Saner’i  makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan  Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya, , iki kardeş dernek koronun  birlikte konser vermesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. İki dernek arasında  beş yıllık bir kardeşlik protokolü olduğunu , ilerleyen tarihlerde Çorlu ve Kosova’da da  birlikte konserler vereceklerini kaydeden Kaya,  Çağdaş  Müzik Derneği  Ersin Tünay’a ve Çalışma Bakanı H. Ersan Saner’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de   Çorlu  Müzik Derneği ile Çağdaş Müzik  Derneği  üyelerine ziyaretinden dolayı teşekkür ederek , kültürlerarası iletişimin  önemine dikkat çekti.

Saner, engelli vatandaşlara hizmet verecek " Engelsiz Yaşam Evi"  için çorbada  tuzumuzun olması bizim  için çok önemli. Bu akşam b düzenlenecek  konsere katılacağım. Katkılarından dolayı  her iki derneğe de teşekkür ederim. Sizleri her zaman KKTC’de görmek isteriz " ifadelerini kullandı.

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