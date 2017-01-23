Çağdaş Müzik Derneği ile Çorlu Müzik Derneği koroları, Engelsiz Yaşam Evi yararına konser verecek.

Bu akşam saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Türk Sanat Müziği Konseri’nin tüm geliri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından inşaatı sürdürülen " Engelsiz Yaşam Evi’’ne bağışlanacak.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek Özgürgün himayelerinde gerçekleştirilecek konser için ülkemizde bulunan Çorlu Müzik Derneği üyeleri ile Çağdaş Müzik Derneği, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya, , iki kardeş dernek koronun birlikte konser vermesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. İki dernek arasında beş yıllık bir kardeşlik protokolü olduğunu , ilerleyen tarihlerde Çorlu ve Kosova’da da birlikte konserler vereceklerini kaydeden Kaya, Çağdaş Müzik Derneği Ersin Tünay’a ve Çalışma Bakanı H. Ersan Saner’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de Çorlu Müzik Derneği ile Çağdaş Müzik Derneği üyelerine ziyaretinden dolayı teşekkür ederek , kültürlerarası iletişimin önemine dikkat çekti.

Saner, engelli vatandaşlara hizmet verecek " Engelsiz Yaşam Evi" için çorbada tuzumuzun olması bizim için çok önemli. Bu akşam b düzenlenecek konsere katılacağım. Katkılarından dolayı her iki derneğe de teşekkür ederim. Sizleri her zaman KKTC’de görmek isteriz " ifadelerini kullandı.