Engelsiz Yaşamevi Projesinin Sonuna Gelindi

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, yapımına 1986’da başlanan Engelsiz Yaşamevi’nin inşasının sonuna gelindiğini açıkladı.

Yücetürk yaptığı yazılı açıklamada, projenin 1986’da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Federasyon’u oluşturan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ve Umut Otizm Dernekleri tarafından başlatıldığını belirtti.

Yücetürk, Yaşamevi’nin 20 Temmuz’da hizmete açılma olasılığının bulunduğunu kaydetti ve katkılarından dolayı T.C Büyükelçiliği ve ilgili tüm kesimlere teşekkür etti.