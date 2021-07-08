  • BIST 1.377,640
  • Altın 507,77
  • Dolar 8,6800
  • Euro 10,2700
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Engelsiz Yaşamevi Projesinin Sonuna Gelindi

» »
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, yapımına 1986’da başlanan Engelsiz Yaşamevi’nin inşasının sonuna gelindiğini açıkladı.
Engelsiz Yaşamevi Projesinin Sonuna Gelindi

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, yapımına 1986’da başlanan Engelsiz Yaşamevi’nin inşasının sonuna gelindiğini açıkladı.

Yücetürk yaptığı yazılı açıklamada, projenin 1986’da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Federasyon’u oluşturan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ve Umut Otizm Dernekleri tarafından başlatıldığını belirtti.

Yücetürk, Yaşamevi’nin 20 Temmuz’da hizmete açılma olasılığının bulunduğunu kaydetti ve katkılarından dolayı T.C Büyükelçiliği ve ilgili tüm kesimlere teşekkür etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: Arıklı ihaleleri yap-boz tahtasına çevirerek özele bağımlılığı artırmaya çalışıyor08 Temmuz 2021 Perşembe 12:08
  • “Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile “Kite Surf” etkinliği düzenleniyor08 Temmuz 2021 Perşembe 12:05
  • Son DAKİKA HABERİ: Kapalı alanlara girişlerde test şartı getiriliyor08 Temmuz 2021 Perşembe 12:04
  • Eşitlik Eğitimde Başlar08 Temmuz 2021 Perşembe 11:59
  • Güneydeki Vaka Artışı Manşetlerde08 Temmuz 2021 Perşembe 11:47
  • AB'den bir Kıbrıs uyarısı daha: Son derece hassasız08 Temmuz 2021 Perşembe 11:33
  • Evinde ölü olarak bulundu08 Temmuz 2021 Perşembe 11:33
  • Gazimağusa'da 380.05 Gram Uyuşturucu ile Yakalandı08 Temmuz 2021 Perşembe 11:31
  • Kalkanlı'da arazi yangını08 Temmuz 2021 Perşembe 11:30
  • 25 Kişi ve 2 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı08 Temmuz 2021 Perşembe 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti