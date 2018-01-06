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Engelsizler Evinde Farklı (68 - 53)

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Engelsizler Evinde Farklı (68 - 53)
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı dün Necati Taşkın Spor Salonu’nda konuk ettiği 68 Aksaray Bld. Engelli takımını puansız gönderdi.

Seyirci desteği ile maçı baştan sona hakimiyeti altında götüren Orçun Kamalı yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maçı 68 – 53 kazanarak Lig de averajla 5. sıraya yükseldi.

Her iki takım oyuncularının maçtan sonra birbirlerini kucaklayarak fair play örneği verdiği karşılaşma sonrası temsilcimiz seyircisiyle birlikte mutlu anlar yaşadı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı önümüzdeki hafta (13 Ocak Cumartesi) Ceylanpınar deplasmanına çıkacak.

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