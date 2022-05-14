Enginar üreticileri maliyetlerden yakındı

Enginar; Karaciğer dostu olarak bilinen çiğ tüketilebileceği gibi birçok şekillerde pişirilebilen demir bakımından zengin bir sebze.

Mevsim itibariyle enginar hasatının sonuna gelindiği şu günlerde enginar üretiminde önemli bir yere sahip Yeniboğazi Beldesindeki üreticilere mikrofon uzattık.

40 yılı aşkındır enginar üreten Hamza Doygundağ sezonu değerlendirdi.

Bir başka enginar üreticisi Cafer Doygundağ ise, üretimde giderlerin her geçen gün arttığını ve üreticinin zor durumda kaldığından yakındı.BRT