ENI CEO'su: "3. Parseldeki haklarımı terk etmeyeceğim"

Çarşamba günü “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Enerji Bakanı ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Claudio Descalzi, şirketin şu ana kadar 700 milyon avro harcadığını ve başarana kadar uğraşacaklarını açıkladı.

Şubat ayında 3. Parseldeki sondaj çalışmalarının Türk savaş gemilerince engellenmesiyle ilgili olarak “Birisi yorulana kadar, tekrar, tekrar ve tekrar uğraşacağız. Paramı orada bırakmam” dedi.

3. Parsel gibi 9,2, 8 ve 11. parsellerinin de şirketin faaliyetlerinin bir parçası olduğunu ve 2018-2019’de bunların çoğunda sondaj çalışmaları ve incelemeler yapacaklarını duyurdu.

“Şu ana kadar Kıbrıs’a yaklaşık 700 milyon avro yatırdık dolayısıyla ülkeye karşı güçlü bir sorumluluğumuz var. Yapılacak daha çok faaliyet var ve buna bağlıyız”.

Şimdi daha başka çevresel araştırmalar gerçekleştireceklerini açıklayan Descalzi, hükümet ile aralarında iyi bir işbirliği, ortak girişimler ve müttefiklik yapıldığını ve aynı hedefleri paylaştıklarını dile getirdi.

İlgili bir soruya “3. Parsel oradadır bir yere gittiği yok” yanıtı verdi.

Yetkili, 6. Parseldeki Kalipso kaynağında keşfedilenlerle ilgili soruya kaynağın iyi olduğu yanıtı verdi ve bu parseldeki miktarı daha iyi belirlemek amacıyla doğrulayıcı sondajlar yapılacağını açıkladı.

Ülkeler tarafından incelenen Kıbrıs, Yunanistan İtalya ve İsrail arasındaki EastMed boru hattıyla ilgili olarak Descalzi bunun bir gerçek ve önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Mısır, İsrail’de bulunan ve Kıbrıs’ta da mevcut olan gelecekte Lübnan’da da bulunacak enerjinin Avrupa ve bölgenin kalkınması için çok gerekli ve kritik olduğuna vurgu yaptı. Avrupa’nın kullandığı doğal gazın %80’ni ithal ettiğini ve iç üretimin gittikçe azaldığını belirten Descalzi, bu bölgenin Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu için büyük jeopolitik öneme sahip olduğunu ve Kıbrıs’ın da AB’nin kalbinde yer aldığını sözlerine ekledi.

Enerji Bakanı Yorgos Lakkotrypis, ENİ şirketinin elinde bulundurduğu parsel ve Ege’deki faaliyetleri nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ve aynı zamanda Doğu Akdeniz’in en önemli ortaklarından biri olduğunu ve çok yakında Lübnan’da çalışmaya başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmenin çok iyi geçtiğini ve şimdi hem şirketin hem de Hükümetin net bir görüntüye sahip olduğunu açıkladı.

ΕΝİ şirketinin bir sonraki sondaj çalışmalarıyla ilgili soruyu, “bu konuları tartıştık ve önümüzdeki dönemde de tartışmaya devam edeceğiz” şeklinde yanıtladı.

“Kalipso” ile ilgili net görüntünün ne zaman ortaya çıkacağı sorusuna Bakan, şirketin kendi araştırmalarını yaptığını, aynı şekilde Bakanlığın da kendi araştırmalarında ilerlediğini ve böylece iki görüntüye sahip olacakları yanıtı verdi.

“Önümüzdeki dönemde bütünsel bir görüntüye sahip olacağız. Sanırım doğrulayıcı sondaj da gerekecek”.

Şimdi ilk değerlendirmeleri aldıklarını, sondaj çalışmalarının başarılı olduğunu ama doğru sonuçlar için başka sondajların da gerekli olacağını duyurdu.

Mısır ile boru hattı ve bunun ülkeye devredilmesiyle ilgili olarak Lakkotrypis Mısır’daki meslektaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu ve anlaşmaya eleştiriler ve Avrupa direktifleri için konunun şimdi Avrupa Konseyinde bulunduğunu vurguladı.

“BAZI GÖRÜŞMELERDE BULUNACAĞIM ANCA TARİHLER DAHA SONRA AÇIKLANACAK”

Son aşama için mi oraya gideceği sorusuna “hem bunun için hem de meslektaşlarımla başka konuları da tartışmak için” yanıtı verdi.

ExxonMobil tarafından programlanan sondaj çalışması konusunda Lakkotrypis sürecin belirlendiği gibi ilerlediğini ve çalışmaların 2018’in ikinci yarısında başlayacağını duyurdu.

“Afrodit” parseliyle ilgili Noble şirketiyle yapılan müzakereler konusunda Bakan, kaynağın ticari açıdan değerlendirilmesi konusunda çok düzeyde görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı.