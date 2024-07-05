ENI Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nden ayrılmıyor

Politis gazetesi, Bloomberg’in geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberde, ENI şirketinin 4 milyar dolar değerindeki doğal gaz sondaj faaliyetleriyle ilişkili mülkiyet haklarından cayma olasılığından ve 6’ncı parseldeki haklarının da bu olasılık dahilinde olduğundan bahsedildiğini; ancak ENI’nin Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) açıklama yaparak, böyle bir olasılığın söz konusu olmadığını netleştirdiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Bloomberg’in haberini yalanladığını ve ENI ile yaptığı görüşmede, 6’ncı parselle ilgili herhangi bir niyet değişikliğinin söz konusu olmadığının kendisine iletildiğini söylediğini kaydetti.