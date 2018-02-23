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Eni: Kıbrıs'tan çekilmeyeceğiz

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Eni: Kıbrıs'tan çekilmeyeceğiz
Eni CEO'su Claudio Descalzi ise bugün yaptığı açıklamada Kıbrıs'tan çekilmeyeceklerini söyledi.

Descalzi, Kıbrıs'tan çekilip çekilmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Hayır, hayır. İhtilaflı olabilecek durumlara alışığız. Olay, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'ın alacağı kararlara bağlı. Uzun yıllar boyunca geçerli izinlerimiz var. Duraksamalar olursa da saat durdurulur. Biz karmaşık durumların olduğu Libya gibi ülkelerden de çekilmedik. Çok sakin ve rahatız" dedi.

Eni CEO'su öte yandan, diplomatik çalışmaların sonucunu beklerken önümüzdeki günlerde platfomu Fas'a kaydırabileceklerini de belirtti. Descalzi, Kıbrıs'tan sonra Fas'a geçerek burada sondaj çalışması yapmayı planlamış olduklarını söyledi ve "Bu yüzden bugünlerde bu diğer sondaj çalışmasının yapılacağı yere gitmemiz gerekebilir. Uluslararası, Avrupa, Türk, Yunan ve Kıbrıs diplomasisinin çözüm bulmasını bekleyeceğiz" dedi.

İtalyan enerji devi Eni'ye ait Saipem 12000 adlı sondaj gemisi Türkiye tarafından 9 Şubat'ta Kıbrıs açıklarında durdurulmuştu. Türk tarafı, Kıbrıslı Rumların arama faaliyetlerinin Kıbrıslı Türklerin haklarını ihlal ettiğini ve Kıbrıslı Rumların bölgede güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığını savunuyor.

eni.pngİtalya hükümetinden, "diplomatik çözüm için çalışmaların sürdürüldüğü" ve "uluslararası hukuka uygun çözüm bulunması gerektiği" şeklinde açıklamalar geldi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, "Türkiye'ye herhangi bir AB üyesine karşı bir harekette bulunmama ve tehdit yöneltmeme, onun yerine iyi komşuluk ilişkileri kurma, barışçıl bir çözüm arama ve toprak bütünlüğüne saygı duyma çağrısında bulunuyorum" dedi

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