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ENI şirketi CEO’su Claudio Descalzi açıklamalarda bulundu

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İtalyan ENI şirketi CEO’su Claudio Descalzi, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de faaliyet göstermek için 700 milyon Euro harcama yapıldığını ve bölgede kalma taahhüdüne güçlü şekilde bağlı olunduğunu belirtti. 
ENI şirketi CEO’su Claudio Descalzi açıklamalarda bulundu

Rum radyosu RIK’in haberine göre, Descalzi, bugün,  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 2018-2019 yıllarında yapılması gereken tüm çalışmaların yapılacağını ifade etti. 

Bölgede geçtiğimiz Şubat ayında 3’üncü parselde yaşanan gerginliğin sorulması üzerine Descalzi, şirketin bölgeden ayrılmasının söz konusu olmadığını sondajın bir ara yapılacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 6’ıncı parsele ilişkin olarak da Descalzi teyit edici sondajın yapılması gerektiğini ifade etti.

Descalzi, Akdeniz’in geniş bölgesine ilişkin olarak  Avrupa Birliği'nin çok önemli rezervlerinin bulunduğunu söyledi.

Habere göre Decalzi ile Anastasiadis arasındaki görüşmede Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis de hazır bulundu.

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